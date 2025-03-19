СМИ: Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам

В публикации сказано, что соглашение Зеленского стало первым шагом в усилиях президента США Дональда Трампа «по прекращению трехлетних боевых действий». Напомним, их диалог состоялся в среду, 19 марта.

Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом согласился прекратить удары по энергетическим объектам России. Соответствующую информацию передало РИА Новости.

Напомним, диалог Трампа и Зеленского состоялся в среду, 19 марта. Сообщалось, что он был направлен на сближение позиций России и Украины.