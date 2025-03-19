Рязанскому ветерану Великой Отечественной войны Александру Осипову исполнилось 99 лет

Сотрудники муниципального культурного центра совместно с руководством Сасовского летного училища гражданской авиации исполнили мечту мужчины — устроили для него экскурсию по музею училищу, которая завершилась торжественным поздравлением.