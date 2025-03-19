Рязанец переходил ЖД-пути в наушниках, его насмерть сбила электричка

Инцидент произошел с утра в среду, 19 марта, на платформе Лагерный. Электропоезд смертельно травмировал мужчину 1988 года рождения."Мужчина следовал на запрещающий звуковой и световой сигнал по оборудованному пешеходному переходу, находился в наушниках, не заметил движение электропоезда по путям", — отметили в пресс-службе.Рязанским линейным отделом проводится проверка. Транспортная полиция предупреждает о необходимости соблюдения мер личной безопасности при нахождении на объектах с поездами, а также соблюдения правил безопасности.

Рязанец переходил ЖД-пути в наушниках, его насмерть сбила электричка. О трагедии РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе рязанского линейного отдела полиции.

Инцидент произошел с утра в среду, 19 марта, на платформе Лагерный. Электропоезд смертельно травмировал мужчину 1988 года рождения.

«Мужчина следовал на запрещающий звуковой и световой сигнал по оборудованному пешеходному переходу, находился в наушниках, не заметил движение электропоезда по путям», — отметили в пресс-службе.

Рязанским линейным отделом проводится проверка. Транспортная полиция предупреждает о необходимости соблюдения мер личной безопасности при нахождении на объектах с поездами, а также соблюдения правил безопасности.