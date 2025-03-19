Подозреваемого в убийстве знакомого в Рязани заключили под стражу

На основании ходатайства следователя в отношении 43-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, днем 15 марта 2025 года между подозреваемым и 45-летним потерпевшим произошел конфликт. Фигурант нанес мужчине несколько ударов руками в область головы и в итоге задушил его. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательств.

Подозреваемого в убийстве знакомого в Рязани заключили под стражу. Об этом в среду, 19 марта, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в соцсетях.

На основании ходатайства следователя в отношении 43-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, днем 15 марта 2025 года между подозреваемым и 45-летним потерпевшим произошел конфликт. Фигурант нанес мужчине несколько ударов руками в область головы и в итоге задушил его.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательств.

Фото: Telegram-канал прокуратуры Рязанской области