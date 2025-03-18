43-летний пьяный рязанец задушил знакомого
Отмечается, что в субботу, 15 марта, между приятелями произошел конфликт, в ходе которого подозреваемых нанес мужчине несколько ударов в область головы и впоследствии задушил его. Преступник скрылся с места преступления. Мужчину задержали. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается.
43-летний пьяный рязанец задушил знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.
Отмечается, что в субботу, 15 марта, между приятелями произошел конфликт, в ходе которого подозреваемых нанес мужчине несколько ударов в область головы и впоследствии задушил его.
Преступник скрылся с места преступления.
Мужчину задержали.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается.