Минобороны прокомментировало попытку ВСУ прорвать границу в Белгородской области

Минобороны прокомментировало попытку ВСУ прорвать российскую границу в Белгородской области. Соответствующая информация опубликована в соцсетях министерства.
В 5:50 во вторник, 18 марта, ВСУ пытались прорваться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье.
Всего в течение дня Украина осуществила пять атак.
По данным Минобороны, в провокации было задействовано до 200 боевиков ВСУ и 29 единиц военной техники.
Подразделения группировки российских войск «Север» отразили атаки.
Пересечения госграницы РФ не допущено, отметили в посте.
Отмечается, что Украина потеряла до 60 человек, один танк, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и автомобиль. Оставшиеся боевики рассеяны, противник от дальнейших атак отказался.
«По вскрытым местам скопления личного состава и ВВТ резервов ВСУ в 8-10 километровой зоне в Сумской области нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК „Искандер“ и РСЗО „Торнадо-С“, два удара тяжелыми огнеметными системами. Применено 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500», — заявили в Минобороны.
Отмечается, что Украина понесла значительные потери.
Ранее сообщалось, что ВСУ попытались прорвать российскую границу в Белгородской области.