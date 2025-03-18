Минобороны прокомментировало попытку ВСУ прорвать границу в Белгородской области

В 5:50 во вторник, 18 марта, ВСУ пытались прорваться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. Всего в течение дня Украина осуществила пять атак. По данным Минобороны, всего в провокации было задействовано до 200 боевиков ВСУ и 29 единиц военной техники. Подразделения группировки российских войск «Север» отразили атаки огнем артиллерии и FPV-дронами.Пересечения госграницы РФ не допущено, отметили в посте. Отмечается, что Украина потеряла до 60 человек, один танк, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и автомобиль. Оставшиеся боевики рассеяны, противник от дальнейших атак отказался.

Минобороны прокомментировало попытку ВСУ прорвать российскую границу в Белгородской области. Соответствующая информация опубликована в соцсетях министерства.

В 5:50 во вторник, 18 марта, ВСУ пытались прорваться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье.

Всего в течение дня Украина осуществила пять атак.

По данным Минобороны, в провокации было задействовано до 200 боевиков ВСУ и 29 единиц военной техники.

Подразделения группировки российских войск «Север» отразили атаки.

Пересечения госграницы РФ не допущено, отметили в посте.

Отмечается, что Украина потеряла до 60 человек, один танк, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и автомобиль. Оставшиеся боевики рассеяны, противник от дальнейших атак отказался.

«По вскрытым местам скопления личного состава и ВВТ резервов ВСУ в 8-10 километровой зоне в Сумской области нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК „Искандер“ и РСЗО „Торнадо-С“, два удара тяжелыми огнеметными системами. Применено 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500», — заявили в Минобороны.

Отмечается, что Украина понесла значительные потери.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались прорвать российскую границу в Белгородской области.