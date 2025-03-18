ВСУ попытались прорвать российскую границу в Белгородской области

Военкоры утверждают, ночью 18 марта ВСУ начали подтягивать технику и личный состав к участку границы вблизи стыка Белгородской и Курской областей. С утра они якобы начали разминирование в районе сел Прилесье, Графовка и Демидовка. Отмечается, что после этого в наступление пошли несколько танков и пехота на квадроциклах. Прорыв линии обороны не допущен, но атака продолжается. Официальная информация уточняется.

ВСУ попытались прорвать российскую границу в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Военкоры утверждают, ночью 18 марта ВСУ начали подтягивать технику и личный состав к участку границы вблизи стыка Белгородской и Курской областей. С утра они якобы начали разминирование в районе сел Прилесье, Графовка и Демидовка.

Отмечается, что после этого в наступление пошли несколько танков и пехота на квадроциклах.

Прорыв линии обороны не допущен, но атака продолжается.

Официальная информация уточняется.