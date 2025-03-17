В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Рязанской области

В аварии погибли четыре человека, в том числе 17-летний подросток.

В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Напомним, авария случилась в субботу, 15 марта, на 313-ом километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе.

По предварительной информации, 26-летний рязанец, не имеющий водительского удостоверения, на «Хендай Соната» столкнулся с «Ладой Гранта», после чего иномарку откинуло на «ВАЗ-21124» и «КИА Соренто».

В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай Соната», а также его пассажиры — 32-летний местный житель и 17-летний подросток от полученных травм скончались.

Водитель автомобиля «КИА Соренто» и его пассажир — 57-летняя жительница Московской области были доставлены в медицинское учреждение, где впоследствии от полученных травм женщина скончалась.

Водитель автомобиля «ВАЗ-21124» и ее пассажиры — трехлетний мальчик и 24-летняя жительница Путятинского района с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка.