На трассе в Рязанской области произошло смертельное ДТП

Столкнулись четыре автомобиля: «Хэндай Соната», «Лада Гранта», «Киа Соренто» и «ВАЗ 2112».

На трассе в Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась в субботу, 15 марта, на 317-м километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе.

По предварительной информации, столкнулись четыре автомобиля: «Хэндай Соната», «Лада Гранта», «Киа Соренто» и «ВАЗ 2112».

В результате ДТП два пассажира автомобиля «Хэндай» погибли, еще пятерым оказали медпомощь.

Проводится проверка.