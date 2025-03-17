Госжилинспекция нашла нарушения в содержании подъездов в рязанских многоэтажках
Для устранения нарушений управляющим организациям будут выданы предостережения.
Госжилинспекция нашла нарушения в содержании подъездов в рязанских многоэтажках. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальной странице «ВКонтакте».
Специалисты провели обследование и проверили качество уборки в подъездах.
Выявили неудовлетворительное состояние в подъездах указанных многоквартирных домов:
- ул. Новаторов, д.2;
- ул. Великанова, д.2;
- Московское шоссе, д. 39.
Для устранения нарушений управляющим организациям будут выданы предостережения.