Для строительства моста-дублера в Дядькове намерены изъять 27 участков

Площадь самого большого участка из перечня составляет 4 756 000 кв. метров. От его размера изымут часть — 136 449 кв. метра. Земля этого участка находится в общей долевой собственности у 81 физического лица.

В Рязанской области изымут земельные участки под строительство моста-дублера через Оку в Дядькове. Соответствующее распоряжение регионального правительства опубликовали «Рязанские ведомости».

Согласно документу, участки изымут для государственных нужд в целях строительства мостового перехода. Земли у собственников и арендаторов отберут не полностью, а частично. Под изъятие попадают 27 территорий в Дядькове и Дубровичах.

Площадь самого большого участка из перечня составляет 4 756 000 кв. метров. От его размера изымут часть — 136 449 кв. метра. Земля этого участка находится в общей долевой собственности у 81 физического лица.

Некоторые участки, попадающие под изъятие, арендуют «Межрегиональная распределительная сетевая компания Цента и Приволжья», «Водоканал города Рязани», «Газпром газораспределение Рязанская область».

Напомним, на строительство моста-дублера в Дядькове выделили 32 миллиарда 892 миллиона рублей, его протяженность через Оку составит 1110 метров. Позже опубликовали схему организации движения на развязках.

Также сообщалось, что нагрузка нового моста составит 30% от всего движения между берегами Оки.