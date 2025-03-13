Минобороны сообщило об освобождении Суджи в Курской области

Подразделениями группировки войск «Север» освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа.

Минобороны сообщило об освобождении Суджи в Курской области. Соответствующая информация опубликована в соцсетях министерства в четверг, 13 марта.

Суджу освободили подразделения группировки российских войск «Север».

Кроме того, ВС РФ вернули контроль над населенными пунктами Меловой и Подол.

По данным Минобороны, Украина потеряла за сутки в Курской области более 340 человек.