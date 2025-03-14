Путин: сложившим оружие украинским бойцам в Курской области будет гарантирована жизнь

Путин сообщил, что ознакомился с призывом Трампа пощадить украинских военных.

Сложившим оружие украинским бойцам в Курской области будет гарантирована жизнь. Об этом заявил Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Путин сообщил, что ознакомился с призывом Трампа пощадить украинских военных.

Президент России заявил, что с пониманием воспринял призыв президента США руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины.

«В случае сложения оружия украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение», — заявил российский лидер.