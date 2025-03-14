В Касимове ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в округе ввели из-за непогоды. По словам Бахилова, сильнейший ветер стал причиной многочисленных отключений электроэнергии в Касимовском округе.

В Касимове ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает глава округа Иван Бахилов.

Режим повышенной готовности в округе ввели из-за непогоды. По словам Бахилова, сильнейший ветер стал причиной многочисленных отключений электроэнергии в Касимовском округе.

«С коллегами провели заседание оперативного штаба. Аварийные бригады уже приступили к устранению последствий стихии», — отметил он.