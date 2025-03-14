«Семейную» ипотеку распространят на вторичный рынок

Там сообщили, что с 1 апреля льготная «Семейная ипотека» распространяется на вторичный рынок в регионах с низким уровнем жилищного строительства.

«Семейную» ипотеку распространят на вторичный рынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин.

Там сообщили, что с 1 апреля льготная «Семейная ипотека» распространяется на вторичный рынок в регионах с низким уровнем жилищного строительства.

Отмечается, что приобрести жилье на вторичном рынке можно в многоквартирном доме не старше 20 лет.