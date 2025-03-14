Рязанская Госавтоинспекция предупредила о массовых проверках водителей
Рейды, направленные на поиск нарушителей ПДД, пройдут в пятницу и выходные. Также инспекторы будут выявлять автомобилистов в состоянии алкогольного опьянения.
Рязанская Госавтоинспекция предупредила о массовых проверках водителей. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Рейды, направленные на поиск нарушителей ПДД, пройдут в пятницу и выходные. Также инспекторы будут выявлять автомобилистов в состоянии алкогольного опьянения.