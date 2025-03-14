Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев посетил Рязань

Политик встретился с рязанскими студентами, промышленниками и активом

Лидер политической партии «Новые люди» побывал в Рязани. Он посетил радиотехнический университет, одно из производств группы компаний «Технониколь» и пообщался со сторонниками. Журналист РЗН. Инфо побывала на встрече с политиком.

Во время визита в РГРТУ Алексей Нечаев ознакомился с достижениями университета в робототехнике, работой студенческого конструкторского бюро и биомедицинскими технологиями. Также политику презентовали работу сотрудников научно-исследовательского института «Фотон», которые занимаются обработкой аэрокосмических изображений. Политик отметил потенциал научных разработок для коммерциализации.

Также на встрече обсудили форматы участия региональных университетов в распределении инвестиционного капитала и реализации нацпроектов в технической сфере.

«Очень доволен посещением РГРТУ. Университет имеет отличный инвестиционный капитал. Рязанский опыт нужно тиражировать по стране. Также посетил „Технониколь“ — современное производство. Мы обсудили, что можно изменить на законодательном уровне в этой сфере», — сказал Нечаев.

После этого лидер «Новых людей» встретился с рязанскими сторонниками партии. Собравшиеся получили возможность задать вопросы. Их интересовало отношение Нечаева к «национальной черте русских» — доброте.

«Назовем эту черту русского человека „гуманизмом 3.0“. Это культурный код, и можно спорить с ним, но я считаю, что надо оставаться собой, даже если это невыгодно», — ответил лидер партии «Новые люди».

Кроме того, рязанцы обсуждали с политиком важность развития интеллектуального спорта в Рязани, в частности, игру Го. Говорили о предпринимательстве, социальной сфере, образовании.

По итогам визита Алексей Нечаев рассказал журналистам, что, готовясь к выборам в Областную думу региона, запущен курс «Дело в политике» под руководством руководителя местного реготделения.

— Курс предоставляет возможность стать кандидатом от партии. А главное понять нюансы работы депутата на собственном опыте и понять, интересна ли человеку вообще политика. Возможно, после прохождения теоретической и практической части «курсант» захочет стать кандидатом в депутаты, а может быть — штабным сотрудником, — пояснил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Артем Морозов, — также встречаемся с потенциальными кандидатами. Готовимся к кампании на выборах в Рязанскую областную Думу, а также на муниципальных выборах.

Подводя итоги встречи в регион, лидер партии «Новые люди» в Рязанской области много инициативных людей и желание двигаться вперед.

«Я очень доволен тем, что увидел в Рязани. Здесь есть инициативные люди, современные проекты и желание двигаться вперед», — отметил Алексей Нечаев.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»