В центре Рязани эвакуировали офисное здание

Пожарная сигнализация сработала на улице Право-Лыбедской дом № 27 в четверг, 13 марта.

В центре Рязани эвакуировали офисное здание. Пожарная сигнализация сработала на улице Право-Лыбедской дом № 27 в четверг, 13 марта.

По словам сотрудников, пожарная сигнализация на улице Право-Лыбедской дом № 27 сработала из-за ремонта потолка.

Спустя пять минут после срабатывания сигнализации, работникам разрешили вернуться на рабочие места. Отмечается, что в комплексе меняют потолок, пыль попала на датчик дыма.