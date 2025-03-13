Полицейские раскрыли кражу со взломом из магазина в Рязани

Они задержали 25-летнего мужчину.

Полицейские раскрыли кражу со взломом из магазина в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в четверг, 13 марта, в соцсетях.

В полицию обратился предприниматель и рассказал, что в магазине разбита витрина и пропали пять сотовых телефонов. Металлическая дверь была взломана.

Оперативники уголовного розыска опросили жителей и нашли людей, которые видели предполагаемого мужчину.

По описанию внешности полицейские узнали 25-летнего жителя Рязанской области, который в последнее время жил в Рязани. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции.

Злоумышленника задержали.

По предварительной информации ведомства, 25-летний мужчина выпил и решил пробраться магазин. Он взломал дверь и похитил пять «дорогостоящих смартфонов». Краденное продал.

Отмечается, что вопрос о возбуждении уголовного дела решается.