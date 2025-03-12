В Пензенской области легковушку разорвало пополам после столкновения
В Пензенской области легковушку разорвало пополам после столкновения. Об этом пишет портал «Столица 58».
Авария случилась на 535-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе.
Столкнулись автомобили Renault Sandero, автобус «Найгер» и грузовик Sitrak.
Пассажир автобуса получил травмы.
Водитель легковушки скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По данным «МК-Пенза», погибший — 54-летний протоиерей Андрей Федин, настоятель собора Вознесения Господня города Спасска.