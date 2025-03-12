Суд привлек к ответственности управление капстроительства Рязанского района

Суд назначил МКУ «УКС Рязанского района» за нарушения штраф.

МКУ «Управление капитального строительства Рязанского района» привлекли к административной ответственности за невыполнение предписания Государственной инспекции строительного надзора. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба Арбитражного суда в соцсетях.

Управление является застройщиком многоквартирных домов в поселке Листвянка Рязанского района.

Региональная инспекция строительного надзора провела проверку и установила, что предписание об устранении нарушений при строительстве дома не исполнили. Тогда на МКУ «УКС Рязанского района» составили административный протокол и подали в Арбитражный суд.

Аргументы управления о том, что нарушения должен устранять подрядчик, не приняли.

Суд назначил МКУ «УКС Рязанского района» за нарушения штраф в размере 50 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.