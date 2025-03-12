США возобновили передачу разведданных Украине

Пауза возникла после перепалки между Трампом и Зеленским в Белом доме.

США возобновили передачу разведданных Украине после паузы, введенной из-за перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на главу нацразведки Штатов Тулси Габбард.

«Благодаря лидерству президента США, мы стали на один значительный шаг ближе к прекращению кровопролитной войны в Украине. Согласно указанию Президента, пауза в обмене разведданными с Украиной завершилась», — написала Габбард.

Напомним, решение было принято после переговоров в Саудовской Аравии 11 марта.