Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня

Уточняется, что 30-дневный режим может быть продлен по взаимному согласию сторон на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией.

Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на заявление с сайта украинского президента по итогам переговоров в Саудовской Аравии.

«Украина высказала готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией», — говорится в документе.

Отмечается, что власти США донесут эту информацию до России, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Также по данным издания Reuters, Вашингтон возобновит разведывательную и военную помощь Киеву.