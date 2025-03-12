Российский флаг подняли на центральной площади Суджи Курской области
«Сегодня, 12 марта, у здания администрации города Суджа были водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции», — сказал комбат с позывным «Тьма».
Российский флаг подняли на центральной площади Суджи Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
«Сегодня, 12 марта, у здания администрации города Суджа были водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции», — сказал комбат с позывным «Тьма».
Напомним, масштабное наступление ВС РФ начали 8 марта.