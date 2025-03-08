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Российская армия начала штурм Суджи в Курской области
Атака началась внезапно благодаря использованию подземных коммуникаций.

Российская армия начала штурм Суджи в Курской области. Об этом пишет Лента.RU со ссылкой на Telegram-канал «Два Майора».

По его данным, бои в городе начала группа Аида спецназа «Ахмат», 30-й мотострелковый полк и подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Кроме того, в воздухе работают беспилотники группы Моисея.

Отмечается, что атака началась внезапно благодаря использованию подземных коммуникаций.