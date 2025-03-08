Российская армия начала штурм Суджи в Курской области
Атака началась внезапно благодаря использованию подземных коммуникаций.
Российская армия начала штурм Суджи в Курской области. Об этом пишет Лента.RU со ссылкой на Telegram-канал «Два Майора».
По его данным, бои в городе начала группа Аида спецназа «Ахмат», 30-й мотострелковый полк и подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
Кроме того, в воздухе работают беспилотники группы Моисея.
Отмечается, что атака началась внезапно благодаря использованию подземных коммуникаций.