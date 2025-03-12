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Главы американской и российской спецслужб договорились о регулярных контактах
Это должно снизить конфронтацию между Москвой и Вашингтоном.

Главы американской и российской спецслужб договорились о регулярных контактах. Об этом пишет ТАСС.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф провели телефонный разговор 11 марта.

«Достигнута договоренность о поддержании регулярных контактов между директорами СВР и ЦРУ с целью содействовать обеспечению международной стабильности и безопасности, а также снижению конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном», — говорится в сообщении.