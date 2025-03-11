В Рязанской области несколько дней подряд будут ликвидировать обломки БПЛА

«Сохраняйте спокойствие, управляемых взрывов пугаться не нужно», — отметили в оперштабе.

В Рязанской области несколько дней подряд будут ликвидировать обломки БПЛА. Об этом сообщает региональный опер штаб.

Там пояснили, что сейчас в регионе проводится мониторинг после воздушной атаки.

«В течение нескольких дней в светлое время суток в нескольких районах будет проводиться ликвидация обломков беспилотников», — отметили в сообщении.

Рязанцам напомнили, что при обнаружении обломков БПЛА нужно срочно позвонить в 112 и не приближаться к нему.

«Сохраняйте спокойствие, управляемых взрывов пугаться не нужно», — заключили в оперштабе.

Напомним, утром 11 марта над Рязанской областью сбили 22 беспилотника. Пострадавших нет.