В России предложили забирать животных у недобросовестных хозяев

В Госдуме предложили изымать животных у недобросовестных хозяев, чтобы решить проблему с нападением безнадзорных собак.

В Госдуме предложили забирать животных у недобросовестных хозяев, чтобы решить проблему с нападением безнадзорных собак. Об этом во вторник, 11 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова.

Как он отметил, предлагается следующий механизм: если от соседей поступает жалоба на владельца животного, то есть он не следит за ним, отправляет на самовыгул или есть случаи, что животное кого-то укусило и это подтверждается, то собаку у владельца необходимо забрать, передать в приют и далее найти новых владельцев.

«Я обязательно буду добиваться того, чтобы конфискация у нерадивых владельцев была введена», — заявил собеседник агентства.