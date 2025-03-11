В России назвали условия для восстановления рождаемости

По мнению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, для этого требуется целостная и нацеленная на результат программа.

В России назвали условия для восстановления рождаемости. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

«Абсолютно уверена, и это доказывают научные и иные исследования, что в нашей стране есть потенциал, есть резервы для восстановления рождаемости. Нужна только системная, целостная, нацеленная на результат программа», — сказала она.

Матвиенко отметила, что согласно последнему опросу ВЦИОМ, более 53% россиян хотели бы иметь трех и более детей.

«Я реалист, я понимаю, что это будет очень трудная, многоплановая работа, требующая времени. Не завтра мы увидим результаты. Но, уверена, что мы можем внести свой большой вклад в то, чтобы как можно быстрее в Россию пришла демографическая весна», — заявила председатель Совета Федерации.