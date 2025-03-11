Трамп выразил надежду получить согласие Путина на прекращение огня на Украине

По его словам, если Вашингтону не удастся убедить Москву прекратить огонь, конфликт на Украине продолжится.

Дональд Трамп выразил надежду получить согласие Владимира Путина на прекращение огня на Украине. Об этом пишет Reuters.

«Я поговорю с Владимиром Путиным. Послушайте, это другой путь. Так что, надеюсь, он тоже согласится. И я действительно думаю, что это будет 75% пути. Остальное — это оформление документов, переговоры по земле и так далее», — заявил президент США.

Он добавил, что планирует поговорить с российским лидером на этой неделе. Уточняется, что представители стран также проведут встречу по украинскому вопросу 11 или 12 марта.

По словам Трампа, если Вашингтону не удастся убедить Москву прекратить огонь, конфликт на Украине продолжится.

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня по итогам переговоров в Саудовской Аравии.