Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
12°
Чтв, 13
12°
Птн, 14
16°
ЦБ USD 86.57 -1.82 12/03
ЦБ EUR 93.66 -1.78 12/03
Нал. USD 90.00 / 88.70 11/03 18:40
Нал. EUR 95.40 / 97.50 11/03 18:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
8 362
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
7 марта 12:57
8 050
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
3 марта 14:28
16 482
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
27 955
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Трамп выразил надежду получить согласие Путина на прекращение огня на Украине
По его словам, если Вашингтону не удастся убедить Москву прекратить огонь, конфликт на Украине продолжится.

Дональд Трамп выразил надежду получить согласие Владимира Путина на прекращение огня на Украине. Об этом пишет Reuters.

«Я поговорю с Владимиром Путиным. Послушайте, это другой путь. Так что, надеюсь, он тоже согласится. И я действительно думаю, что это будет 75% пути. Остальное — это оформление документов, переговоры по земле и так далее», — заявил президент США.

Он добавил, что планирует поговорить с российским лидером на этой неделе. Уточняется, что представители стран также проведут встречу по украинскому вопросу 11 или 12 марта.

По словам Трампа, если Вашингтону не удастся убедить Москву прекратить огонь, конфликт на Украине продолжится.

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня по итогам переговоров в Саудовской Аравии.