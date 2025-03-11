ТАСС: ВСУ массово бегут с позиций в Судже Курской области

Отмечается, что украинские солдаты утратили связь с командованием в Киеве, бойцы массово бегут и оставляют позиции.

ВСУ массово бегут с позиций в Судже Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что украинские солдаты утратили связь с командованием в Киеве, бойцы массово бегут и оставляют позиции.

По данным агентства, ВС России преодолели около 15 км по трубопроводу и внезапно вышли на поверхность в глубине обороны ВСУ у Суджи.