ТАСС: ВСУ массово бегут с позиций в Судже Курской области
Отмечается, что украинские солдаты утратили связь с командованием в Киеве, бойцы массово бегут и оставляют позиции.
ВСУ массово бегут с позиций в Судже Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что украинские солдаты утратили связь с командованием в Киеве, бойцы массово бегут и оставляют позиции.
По данным агентства, ВС России преодолели около 15 км по трубопроводу и внезапно вышли на поверхность в глубине обороны ВСУ у Суджи.