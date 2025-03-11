Более 10 человек пострадали от атаки БПЛА по Подмосковью. Об этом сообщил губернатор региона Воробьев.
По его словам, максимальное число пострадавших и самый большой ущерб наблюдаются в трех муниципалитетах Подмосковья.
В Ленинском округе шесть человек, включая одного 4-летнего ребенка, пострадали от удара беспилотника по дому. У пострадавших поверхностные раны, угрозы жизни нет. Воробев отметил, что БПЛА упали также на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект».
Помимо этого, после атаки по парковке «Мираторга» в Домодедово погиб 38-летний охранник. Еще два человека пострадали, один из них в реанимации. На парковке сгорело более 20 авто. БПЛА также упали в частном секторе в деревне Котляково, там пострадала 43-летняя женщина.
В Раменском пострадали пять человек. Повреждены 7 квартир в жилом многоэтажном доме. Еще один БПЛА попал в частный дом в Софьино.
Напомним, за ночь над регионами РФ сбили 337 украинских БПЛА.