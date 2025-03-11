Более 10 человек пострадали от атаки БПЛА по Подмосковью

Среди пострадавших есть ребенок.

Более 10 человек пострадали от атаки БПЛА по Подмосковью. Об этом сообщил губернатор региона Воробьев.

По его словам, максимальное число пострадавших и самый большой ущерб наблюдаются в трех муниципалитетах Подмосковья.

В Ленинском округе шесть человек, включая одного 4-летнего ребенка, пострадали от удара беспилотника по дому. У пострадавших поверхностные раны, угрозы жизни нет. Воробев отметил, что БПЛА упали также на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект».

Помимо этого, после атаки по парковке «Мираторга» в Домодедово погиб 38-летний охранник. Еще два человека пострадали, один из них в реанимации. На парковке сгорело более 20 авто. БПЛА также упали в частном секторе в деревне Котляково, там пострадала 43-летняя женщина.

В Раменском пострадали пять человек. Повреждены 7 квартир в жилом многоэтажном доме. Еще один БПЛА попал в частный дом в Софьино.

Напомним, за ночь над регионами РФ сбили 337 украинских БПЛА.