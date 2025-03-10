За выходные в Рязанской области потушили восемь пожаров

С 8 по 9 марта сотрудники МЧС потушили 8 загораний сухой травы в регионе. В МЧС рязанцам напомнили, что за поджог предусмотрены меры административной ответственности, а в отдельных случаях — уголовной.