В Рязани простились с бывшим чиновником Николаем Бочаровым

Прощание состоялось в понедельник, 10 марта.

На Скорбященском кладбище простились с бывшим главой Заборьевского поселения Николаем Бочаровым. Прощание состоялось в понедельник, 10 марта.

На кладбище пришло около 70 человек, присутствовали родственники, коллеги и друзья Бочарова. Перед погребением на кладбище зачитали стихотворение Сергея Есенина «До свидания, друг мой, до свидания», а также стих Набокова.

Напомним, о смерти чиновника стало известно 9 марта. Ему было 56 лет.

Бочаров получил известность после того, как в 2015 году на улице Циолковской Бочаров сбил пожилого человека на нерегулируемом переходе. Тогда сотрудники ГАИ потребовали его пройти медосвидетельствование на алкоголь. В ответ мужчина обматерил находящихся при исполнении.

Позже чиновник получил условный срок за хулиганство.

В 2012 году Николая Бочарова, на тот момент председателя совета депутатов Заборья, дважды останавливали за грубые нарушения ПДД.

После ухода из совета депутатов Бочаров снял с петель дверь своего кабинета и вынес оттуда часть имущества.