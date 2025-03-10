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Скончался скандально известный в Рязани чиновник Николай Бочаров
Бывший глава Заборьевского сельского поселения скончался 9 марта. Ему было 56 лет.

Скончался скандально известный в Рязани чиновник Николай Бочаров. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичная Рязань».

Бывший глава Заборьевского сельского поселения скончался 9 марта. Ему было 56 лет.

В 2015 году на улице Циолковской Бочаров сбил пенсионера на нерегулируемом переходе. Тогда полицейские потребовали его пройти медосвидетельствование на алкоголь. В ответ мужчина обматерил находящихся при исполнении сотрудников ГИБДД.

В 2016 году Бочаров получил условный срок.

В 2012 году Николая Бочарова, на тот момент председателя совета депутатов Заборья, дважды останавливали за грубые нарушения ПДД. В первый раз проехал по встречной полосе на железнодорожном переезде. Во втором случае он перегородил своим автомобилем две полосы у солотчинского поста ДПС, после чего попытался скрыться по встречной полосе.

После ухода из совета депутатов Бочаров снял с петель дверь своего кабинета и вынес оттуда часть имущества.