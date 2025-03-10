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Россиян предупредили о схеме мошенников с переводом денег на банковскую карту
В МВД рассказали, что перевод денег на счет от неизвестного отправителя может быть мошеннической операцией.

Россиян предупредили о схеме мошенников с переводом денег на банковскую карту. Об этом сообщает ТАСС.

В МВД рассказали, что перевод денег на счет от неизвестного отправителя может быть мошеннической операцией.

Первым делом специалисты рекомендуют убедиться в том, что деньги действительно зачислены на счет. После этого следует связаться с банком.

Деньги, поступившие на счет, советуют не тратить до выяснения всех обстоятельств. Также не следует самостоятельно возвращать средства назад. Это может оказаться мошеннической схемой с последующим шантажом из-за перевода денег «террористу» или транзитным переводом украденных средств через вашу карту.