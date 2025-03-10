Эксперт Киселев предположил, что США не прекращают поставки вооружений ВСУ

Военный эксперт Виталий Киселев предположил, что США не прекращают поставки вооружений ВСУ, потому что массированные атаки БПЛА и ракетами по Крыму, Донбассу, Новороссии и другим регионам РФ продолжаются.

Военный эксперт Виталий Киселев предположил, что США не прекращают поставки вооружений ВСУ, потому что массированные атаки БПЛА и ракетами по Крыму, Донбассу, Новороссии и другим регионам РФ продолжаются. Об этом он сообщил в эфире «Соловьев Live», передало ТАСС 10 марта.

«[США] могут говорить, что прекращают поставки и так далее. Это ложь», — заявил Киселев.

Он уточнил, что в арсенале ВСУ — большое количество боеприпасов, судя по участившимся атакам по территории России. Они запустили около 250 БПЛА по нескольким регионам.

По мнению Киселева, заявления США об ограничении предоставления разведданных украинской армии не скажется на интенсивности ударов по российским городам.

«Разведданные ВСУ получают в том числе и от французской разведки», — заключил он.