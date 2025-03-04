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Артем Никитин подал жалобу на арест
Апелляцию подал адвокат.

Бывший зампред правительства Рязанской области Артем Никитин подал жалобу на арест. Соответствующую информацию опубликовали на сайте Советского районного суда.

Апелляцию подал адвокат.

Напомним, Артема Никитина задержали за получение взятки в особо крупном размере. Его арестовали до 26 апреля 2025 года включительно на заседании 28 февраля. По версии следствия, 2021 по 2024 годы Никитин получил 17 346 700 рублей. Ему грозит до 15 лет колонии.

Подробнее о задержании можно узнать сюжете.