В Госдуму внесли проект о защите жителей от бездомных животных

Законопроект предполагает внесение изменений в закон «Об ответственном обращении с животными». Из данного документа собираются убрать норму, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается из приюта на место своего пребывания.

В Госдуму внесли проект о защите жителей от бездомных животных. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на депутатов.

Законопроект предполагает внесение изменений в закон «Об ответственном обращении с животными». Из данного документа собираются убрать норму, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается из приюта на место своего пребывания.

Кроме того, предложено предоставить региональным властям полномочия устанавливать максимальные сроки нахождения бродячих животных в приютах после поимки. Законопроект также обязывает владельцев приютов содержать их до достижения предельного срока. После его окончания животное будет подлежать «гуманному умерщвлению», обеспечивающему быструю и безболезненную смерть, — речь об усыплении.

В случае принятия поправок они вступят в силу со дня официального опубликования.