В Приморье доставили тело погибшего на СВО вице-губернатора, выпускника РВВДКУ Ефремова

Прощание состоится во вторник, 11 февраля. Напомним, 2 февраля в Курской области погиб вице-губернатор Приморья, выпускник Рязанского училища ВДВ Сергей Ефремов. Автомобиль ВС РФ, в котором находился мужчина, наехал на мину и подорвался.

В Приморье доставили тело погибшего на СВО вице-губернатора, выпускника РВВДКУ Сергея Ефремова и двух бойцов отряда «Тигр» — Александра Иваровского и Сергея Дмитриева. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в соцсетях.

Как указано в публикации, прощание состоится во вторник, 11 февраля, с 11:00 до 12:00 в здании Правительства Приморского края.

Напомним, 2 февраля в Курской области погиб вице-губернатор Приморья, выпускник Рязанского училища ВДВ Сергей Ефремов. Автомобиль ВС РФ, в котором находился мужчина, наехал на мину и подорвался.