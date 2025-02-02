В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья, выпускник Рязанского училища ВДВ Ефремов

Сергей Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания.

В воскресенье, 2 февраля, в Курской области погиб вице-губернатор Приморья, выпускник Рязанского училища ВДВ Сергей Ефремов. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко в соцсетях.

Сергей Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания.

По данным Telegram-канала SHOT, автомобиль ВС РФ, в котором находился мужчина, наехал на мину и подорвался в Курской области. Кроме него погиб еще один офицер.

Сергей Ефремов родился 5 августа 1973 года. Окончил Уссурийское суворовское военное и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2022 году стал первым командиром добровольческого отряда «Тигр». Пост вице-губернатора Приморья Ефремов занял в феврале 2024 года.

Фото: Администрация Чугуевского муниципального округа