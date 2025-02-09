В Кремле прокомментировали заявление Трампа о состоявшемся разговоре с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. По его словам, коммуникации между Москвой и Вашингтоном «ведутся по разным каналам».

В Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о состоявшемся разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, передало ТАСС 9 февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. По его словам, коммуникации между Москвой и Вашингтоном «ведутся по разным каналам».

Ранее New York Post сообщил, что Дональд Трамп обсудил с Владимиром Путиным по телефону конфликт на Украине.