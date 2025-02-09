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Трамп сообщил, что поговорил с Путиным
Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Темой разговора, по его словам, стала попытка договориться о прекращении конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили «Осторожно, новости» 9 февраля со ссылкой на New York Post.

Как отметил Трамп, темой разговора стала попытка договориться о прекращении конфликта на Украине. «Я лучше промолчу», — заявил американский президент, когда его спросили, сколько раз он общался с Путиным.

Трамп также отметил, что конфликт «никогда бы не произошел», если бы он был президентом в 2022 году.

«У меня всегда были хорошие отношения с Путиным. Байден был позором для нашей страны. Полным позором», — отметил Трамп.

Глава США также заявил, что у него есть конкретный план по прекращению конфликта. Во время интервью Трамп обратился к советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу и поручил ему организовать встречу с Путиным.

«Давайте начнем эти встречи. Они хотят встречаться», — сказал Трамп.

Он также заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским сделку на 500 миллионов долларов о доступе к редкоземельным минералам и газу на Украине в обмен на гарантии безопасности.

Ранее Зеленский заявил, что готов заключить сделку с американским лидером.