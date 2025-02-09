Трамп сообщил, что поговорил с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили «Осторожно, новости» 9 февраля со ссылкой на New York Post.
Как отметил Трамп, темой разговора стала попытка договориться о прекращении конфликта на Украине. «Я лучше промолчу», — заявил американский президент, когда его спросили, сколько раз он общался с Путиным.
Трамп также отметил, что конфликт «никогда бы не произошел», если бы он был президентом в 2022 году.
«У меня всегда были хорошие отношения с Путиным. Байден был позором для нашей страны. Полным позором», — отметил Трамп.
Глава США также заявил, что у него есть конкретный план по прекращению конфликта. Во время интервью Трамп обратился к советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу и поручил ему организовать встречу с Путиным.
«Давайте начнем эти встречи. Они хотят встречаться», — сказал Трамп.
Он также заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским сделку на 500 миллионов долларов о доступе к редкоземельным минералам и газу на Украине в обмен на гарантии безопасности.
Ранее Зеленский заявил, что готов заключить сделку с американским лидером.