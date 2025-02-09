Установлена личность водителя, протаранившего автомобили на парковке в Рязани

ДТП произошло 8 февраля, примерно в 18:00. По предварительной информации ГАИ, 55-летний местный житель, управляя автомобилем «ГАЗель 172421», врезался в стоящие автомобили «Опель» и «Мицубиси».

Появились подробности ДТП на парковке в Рязани. Их опубликовала пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях.

ДТП произошло 8 февраля, примерно в 18:00, на улице Бирюзова. По предварительной информации ведомства, 55-летний местный житель, управляя автомобилем «ГАЗель 172421», врезался в стоящие автомобили «Опель» и «Мицубиси».

В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших среди людей нет.

В ГАИ подтвердили, что в момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения, исследование показало 0,836 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появились фото с места ДТП.

Фото: Мариночка Гришина, группа «ПУВР» во «ВКонтакте»