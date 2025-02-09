Соцсети: в Рязани водитель «ГАЗели» протаранил автомобили на парковке

ДТП произошло на улице Бирюзова.

8 февраля в Рязани водитель «ГАЗели» протаранил автомобили на парковке. Об этом сообщили в соцсетях.

ДТП произошло на улице Бирюзова, дом № 26. По словам очевидцев, водитель «ГАЗели» сел за руль пьяным и устроил ДТП. Отмечается, что он повредил две машины на парковке.

«Мы вовремя заметили и смогли его остановить, выбросили ключи и вызвали ДПС. Его задержали и забрали», — написали в посте.

Официальная информация уточняется.

Фото: Мариночка Гришина, группа «ПУВР» во «ВКонтакте»