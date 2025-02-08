Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 08
-2°
Вск, 09
-1°
Пнд, 10
-2°
ЦБ USD 97.28 0.37 08/02
ЦБ EUR 101.22 0.54 08/02
Нал. USD 99.00 / 98.71 08/02 16:30
Нал. EUR 104.00 / 104.60 08/02 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
7 661
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
8 759
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
19 184
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
53 371
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Зеленский заявил о готовности заключить сделку с Трампом
Владимир Зеленский предлагает президенту США Дональду Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности заключить сделку с действующей администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters, передало ИА «Регнум» в субботу, 8 февраля.

«Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за», — сказал Зеленский.

По его словам, любая гипотетическая сделка должна подкрепляться гарантиями безопасности. Вместе с этим Зеленский заявил, что Киев согласен на взаимное сотрудничество с Вашингтоном по разработке и добыче полезных ископаемых на Украине, однако не собирается передавать их в пользование США.

Украинский лидер добавил, что США помогли Украине больше остальных, поэтому «американцы должны зарабатывать больше всего».

«И у них должен быть этот приоритет, и он у них будет», — сказал он.

В это же время, по словам Зеленского, Украина согласна использовать подземные газовые хранилища (ПГХ) на своей территории для хранения американского сжиженного природного газа (СПГ) для дальнейшей транспортировки в страны Европы.