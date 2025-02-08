Зеленский заявил о готовности заключить сделку с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности заключить сделку с действующей администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters,
«Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за», — сказал Зеленский.
По его словам, любая гипотетическая сделка должна подкрепляться гарантиями безопасности. Вместе с этим Зеленский заявил, что Киев согласен на взаимное сотрудничество с Вашингтоном по разработке и добыче полезных ископаемых на Украине, однако не собирается передавать их в пользование США.
Украинский лидер добавил, что США помогли Украине больше остальных, поэтому «американцы должны зарабатывать больше всего».
«И у них должен быть этот приоритет, и он у них будет», — сказал он.
В это же время, по словам Зеленского, Украина согласна использовать подземные газовые хранилища (ПГХ) на своей территории для хранения американского сжиженного природного газа (СПГ) для дальнейшей транспортировки в страны Европы.