Зеленский заявил о готовности заключить сделку с Трампом

Владимир Зеленский предлагает президенту США Дональду Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности заключить сделку с действующей администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters, передало ИА «Регнум» в субботу, 8 февраля.

«Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за», — сказал Зеленский.

По его словам, любая гипотетическая сделка должна подкрепляться гарантиями безопасности. Вместе с этим Зеленский заявил, что Киев согласен на взаимное сотрудничество с Вашингтоном по разработке и добыче полезных ископаемых на Украине, однако не собирается передавать их в пользование США.

Украинский лидер добавил, что США помогли Украине больше остальных, поэтому «американцы должны зарабатывать больше всего».

«И у них должен быть этот приоритет, и он у них будет», — сказал он.

В это же время, по словам Зеленского, Украина согласна использовать подземные газовые хранилища (ПГХ) на своей территории для хранения американского сжиженного природного газа (СПГ) для дальнейшей транспортировки в страны Европы.