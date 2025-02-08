В Рязани завершились поиски пропавшего 63-летнего мужчины

Мужчину нашли живым в субботу, 8 февраля. Рязанца без документов задержали сотрудники полиции. Они позвонили родственникам.

В Рязани завершились поиски пропавшего 63-летнего мужчины. Об этом РЗН. инфо сообщили его родственники.

Мужчину нашли живым в субботу, 8 февраля. Рязанца без документов задержали сотрудники полиции. Они позвонили родственникам пропавшего. Скоро мужчину заберет жена.

Напомним, он пропал в пятницу, 7 февраля. Сообщалось, что мужчина нуждается в медпомощи.