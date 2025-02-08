В Рязани пропал 63-летний мужчина, нуждающийся в медпомощи
Местонахождение мужчины неизвестно с 7 февраля 2025 года.
В Рязани пропал 63-летний Игорь Фомин. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт» в соцсетях.
Местонахождение мужчины неизвестно с 7 февраля 2025 года.
Приметы: рост — 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы — седые с залысинами, глаза — голубые.
Одежда: черная куртка с капюшоном, серые штаны, черные ботинки, черная шапка с зеленой и белой полосой, черные рабочие перчатки.
Отмечается, что Игорь Фомин нуждается в медпомощи.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112;