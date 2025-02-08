Рязанские врачи помогли сохранить женщине сложную беременность

Женщина стала мамой во второй раз. В публикации сказано, что обе беременности у нее сопровождались внутрипеченочным холестазом — заболевание печени, возникающие только при беременности. Главная опасность заключается в возможности преждевременных родов или потере плода.

Рязанские врачи помогли сохранить женщине сложную беременность. Об этом сообщила пресс-служба областного перинатального центра в соцсетях.

Женщина стала мамой во второй раз. В публикации сказано, что обе беременности у нее сопровождались внутрипеченочным холестазом — заболевание печени, возникающие только при беременности. Оно проявляется зудом разной степени интенсивности, а также изменениями биохимических показателей крови.

Отмечается, что симптомы заболевания возникают во втором-третьем триместре беременности и самостоятельно проходят через две-три недели после родов.

Как указано в публикации, главная опасность состояния заключается в возможности преждевременных родов или потере плода.

В первую беременность жалобы у женщины появились на относительно большом сроке, но требовали неоднократной процедуры плазмафереза (аппаратного очищения крови). Старшая девочка родилась на 35 неделе.

Во вторую беременность холестаз развился «нетипично рано» — на 10 неделе беременности.

Совместно с коллегами Федерального центра Москвы сотрудники рязанской ОКБ и перинатального центра провели обследование и начали лечение.

Благодаря эффективности проводимой терапии на протяжении всей беременности, четкого выполнения врачебных рекомендаций женщина выносила ребенка, говорится в сообщении. На 37 неделе она родила вторую дочь.

Ребенок появился на свет с весом 3110 граммов и ростом 51 см.

Отмечается, что роды были больше месяца назад, симптомы заболевания у женщины постепенно прошли. Девочка растет и набирает вес.