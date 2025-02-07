WP: Великобритания просит Apple разрешить ей шпионить за пользователями

Власти Великобритании потребовали от компании Apple предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей по всему миру.

Великобритания просит Apple разрешить ей шпионить за пользователями. Об этом сообщила The Washington Post, передало ТАСС в пятницу, 7 февраля.

Как указано в публикации, власти Великобритании попросили компанию предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей по всему миру.

Отмечается, что Apple, вероятно, прекратит предлагать зашифрованное хранилище в Британии вместо того, чтобы нарушить обещания безопасности.